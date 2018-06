Parque do Ibirapuera tem novos horários de funcionamento Menos de cinco meses depois de haver permitido a abertura do Parque do Ibirapuera até a meia-noite, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, voltou atrás. Nesta quinta-feira, uma portaria publicada no Diário Oficial alterou novamente o horário de funcionamento do parque, determinando que os portões sejam fechados às 20 horas. Quem já estiver no local poderá estender as atividades até as 22 horas, quando se encerra o horário de saída. Já a abertura dos portões foi atrasada em uma hora, passando das 5 para as 6 horas. A medida, porém, não tem data para começar a vigorar. "Houve um erro na publicação. O Departamento de Parques e Áreas Verdes ainda não definiu quando as mudanças passam a valer", informa a assessoria da Secretaria do Meio Ambiente. A mudança no funcionamento do parque foi anunciada dois dias depois da morte do economista Ricardo dos Santos Martins Ferreira, de 42 anos, em frente ao portão 3, no local conhecido como Autorama, que funciona como estacionamento e serve para encontro de homossexuais.