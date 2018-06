Parques de SP recebem peças de teatro Com bonecos mamulengos, o grupo Abacirco conta a história de Benedito, um menino que passou a infância num galinheiro, mas depois foi para São Paulo, onde teve de vencer muitos desafios. Acuda Benedito é apenas uma das 64 apresentações que acontecem em 32 parques municipais em comemoração aos 30 anos da Cooperativa Paulista de Teatro com o projeto Teatro nos Parques. A peça será encenada no Parque Cordeiro (Rua Breves, 968, zona sul). Hoje, a maior parte das apresentações está voltada às crianças. Na programação ainda há Quixote, do grupo Circo Mínimo no Parque Raul Seixas (Rua Murmúrios da Trade, 211, zona leste). Todas começam às 11 horas. Às 15 horas, tem Viva Malazartes no Parque Shangrilá (Rua Irmã Maria Lourença, 250, zona sul). Grátis.