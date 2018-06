Parques vão ganhar 1ª ciclofaixa A primeira "ciclofaixa" da cidade deve ser instalada em agosto, ligando os parques das Bicicletas, do Ibirapuera e do Povo, todos na zona sul. Diferentemente de uma ciclovia, que é completamente segregada da pista de carros, a ciclofaixa é feita na rua mesmo. O projeto piloto prevê que ela seja temporária e funcione para lazer durante as manhãs de domingo, das 7 às 12 horas. O traçado ainda é discutido, mas Moraes adiantou que a Avenida Hélio Pellegrino será incluída na rota. Segundo o secretário de Esportes, Walter Feldman, depois do período de experiência de dois meses, a ciclofaixa poderá ser estendida até os Parques Villa-Lobos e da Aclimação.