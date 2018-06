Parte de quadrilha especializada em assaltos a bancos é presa no Ceará

SÃO PAULO - Uma quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias, estabelecimentos comerciais e residências de alto poder aquisitivo no Ceará foi presa pela Polícia Federal na terça-feira. Segundo a PF, o grupo se preparava para assaltar a casa do pai do prefeito de uma cidade do interior do Ceará.

Três homens presos são de São Paulo e o último integrante da quadrilha, um sargento reformado da Polícia Militar do Ceará, ainda está foragido. As prisões aconteceram na cidade cearense de Tianguá após arrombamento em um estabelecimento comercial nesse município, que resultou no furto de vários cheques de diversos valores e uma quantia em dinheiro.

Todos os bens furtados foram recuperados e devolvidos para seu respectivo dono. As investigações continuam para encontrar o foragido e averiguar a relação da quadrilha presa nos arrombamentos e assaltos que vêm ocorrendo no Estado.