Parte de viaduto desaba em Fortaleza; 2 morrem

FORTALEZA - Parte da estrutura de um viaduto que estava sendo construído no cruzamento das Avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, em Fortaleza, desabou no início da noite desta segunda-feira, 22. Dois operários que trabalhavam na obra morreram.

Outras duas pessoas foram levadas com ferimentos para o Instituto Dr. José Frota, no Centro, mas não correm risco de morte, segundo informou o hospital. Uma quinta pessoa segue desaparecida. A Prefeitura de Fortaleza, responsável pela obra, enviou o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, ao local do acidente e ficou de se pronunciar por meio de nota. Seis equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam à noite no resgate às vítimas.

O coronel Carlos Augusto Viana, que trabalha na equipe de resgate, informou que os corpos dos dois operários mortos ainda não haviam sido resgatados pois estariam submersos no Rio Cocó. Um outro operário estaria debaixo dos escombros.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), visitou a obra no último sábado. No local, estavam sendo construídos dois viadutos de cerca de 312 metros de extensão, fazendo a ligação sertão-praia, e uma rotatória de 90 metros de diâmetro. As obras começaram em julho do ano passdo e estavam previstas para ser entregues em abril deste ano.