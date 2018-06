Parte do teto cai e fere cliente de academia

Uma mulher ficou ferida ontem, após ser atingida por parte do teto da Academia Fórmula, no Shopping Eldorado, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Segundo a Assessoria de Imprensa da academia, a bancária Renata Friedman, de 27 anos, estava na sala de musculação, quando um pedaço de gesso do forro caiu em sua cabeça. Ela sofreu pequenos cortes na boca e no pescoço, foi medicada e passa bem. O acidente aconteceu por volta das 14h30, quando Renata usava um equipamento conhecido como Transport. Um pedaço da sanca de gesso caiu em cima da bancária, que teve o pescoço e a boca cortados. Ela foi levada para o ambulatório e depois para o Hospital Albert Einstein, onde foi medicada, passou por uma tomografia e recebeu alta. Segundo a Fórmula, as salas de musculação começaram a ser reformadas ontem mesmo e ficarão fechadas até segunda-feira, período em que o forro será substituído. As outras dependências da academia, no entanto, continuarão funcionando normalmente. De acordo com a empresa, não há risco de outro acidente porque as salas de musculação são as únicas com forro de gesso. Todas as restantes são de isopor. O Corpo de Bombeiros afirmou que não foi chamado para atender a vítima e até ontem não havia nenhum pedido de vistoria para o local. Informou ainda que não seria possível dizer se a academia tem o auto de vistoria. A Subprefeitura de Pinheiros também não informou se o local tinha licença de funcionamento. Engenheiros de segurança do shopping começaram ontem uma análise técnica para descobrir a causa da queda. A academia funciona há 16 anos no local. Segundo a Fórmula, os alunos da musculação devem ir para as filiais Market Place e Cerqueira César até que os reparos sejam feitos.