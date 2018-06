Parte do teto do aeroporto de Mato Grosso desaba

SÃO PAULO - Parte do forro de gesso do setor de embarque do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no município de Várzea Grande (MT), desabou na tarde desta terça-feira, 29. Um passageiro foi atingido, mas segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ele se feriu levemente.

O desabamento aconteceu por volta das 15 horas, quando um grupo de funcionários fazia a manutenção periódica do ar-condicionado instalado no teto. O passageiro, que foi atingido na cabeça, dispensou atendimento médico. A Infraero disse que o buraco no forro será refeito nos próximos dias.