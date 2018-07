Parte do Viaduto Antártica reabre amanhã em SP A pista Sumaré/Marginal do Tietê do viaduto Antártica, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, será reaberta nesta quarta-feira às 12 horas. O viaduto estava completamente interditado desde 17 de julho, quando ocorreu um incêndio nos barracos que estavam abaixo da construção. O incêndio abalou as estruturas do viaduto. O Antártica foi construído em 1970 e tem 690 metros de extensão. Segundo a prefeitura, as duas pistas viadutos são independentes. Segundo a Prefeitura, a liberação acontece para facilitar o tráfego de veículos durante a preparação das festas de final de ano. O viaduto, em obras para ampliação desde janeiro do ano passado, liga as Avenidas Antártica e Ordem e Progresso e é um dos principais pontos de ligação das zonas Norte e Oeste. Segundo a Prefeitura, a primeira fase da reforma foi a construção da quarta faixa no sentido Sumaré/Tietê, com o aproveitamento de parte do passeio para acomodar melhor o trânsito da região. Em maio de 2000, a pista Sumaré/Tietê foi liberada e virou mão dupla e a pista Tietê/Sumaré foi interditada para serviços de recuperação estrutural. Nessa etapa, o primeiro passo foi a recuperação das fundações do viaduto, o que mudou inclusive sua classificação. A estrutura suportava 36 toneladas e após a reforma poderá suportar 45 toneladas.