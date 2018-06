Parte dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte está em greve

SÃO PAULO - Parte dos motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estão em greve desde a zero hora desta segunda-feira, 14, segundo informações da assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH). As 26 linhas que operam na Estação Terminal Diamante, em Barreiro, estão paradas. Segundo a Empresa de Transportes de Belo Horizonte (BHTrans), a estação atende cerca de 46 mil passageiros por dia.

A decisão de entrar em greve foi tomada durante assembleia realizada na quinta-feira, 10, após os trabalhadores rejeitarem a proposta patronal, que oferecia 8% de reajuste salarial e participação nos lucros de R$ 300, para quem possui rendimentos acima de R$ 1.000, e R$ 150, para rendimentos de até R$ 1.000.

Os trabalhadores reivindicam 16% de reajuste mais a inflação, que totaliza cerca de 23% de aumento. Segundo sindicato, os patrões também querem a retirada de cláusulas reivindicadas no ano passado, como insalubridade e fim de ônibus sem cobradores.

De acordo com o sindicato, outras linhas de ônibus podem parar caso a reunião na Superintendência Regional do Trabalho, que acontece nesta manhã, não tenha bons resultados.