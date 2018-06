Parte lateral de palco cede e chuva atrapalha festas

O palco da Força Sindical foi montado na Avenida Marquês de São Vicente, na região da Barra Funda. Pela manhã, uma parte da estrutura lateral do palco, usada para fixar faixas, já havia cedido. Não houve feridos, mas a área foi isolada por motivos de segurança. Os toldos que faziam a cobertura do palco foram rompidos por causa da chuva. ''A chuva acabou com a festa'', lamentou o deputado Paulinho Pereira da Silva, presidente da Força.

O mau tempo também atrapalhou a festa da CUT, no Vale do Anhangabaú, Boa parte do público deixou a região para se esconder da chuva.