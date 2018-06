Partido abre brecha para evitar prévias

Na prática, o 4.º Congresso do PT desidratou as mudanças mais radicais previstas no projeto de reforma do estatuto da legenda. O partido também resolveu que suas direções terão de ser compostas, meio a meio, por homens e mulheres a partir de 2013, quando for realizada a próxima eleição direta para a escolha do comando petista. Além disso, 20% dos cargos na cúpula do PT devem ser destinados a jovens de 17 a 29 anos. Foram aprovados, ainda, uma contribuição financeira semestral para filiados sem cargos no Executivo ou no Legislativo e mandato de quatro anos para as direções.