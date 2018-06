Partido colocou-a no papel de princesa

O PT colocou Dilma no papel de princesa. De roupa vermelha e brincos de pérola, ela parecia a Branca de Neve. É uma construção muito bem feita de personagem - um personagem de continuação, como evidencia a ênfase dada ao que ela fez no governo. E o programa na TV atribuiu a ela quase tudo o que alimenta a popularidade do presidente: PAC, Luz Para Todos, Bolsa-Família, pré-sal, biodiesel. Os ministros disseram que ela é uma economista que cuida da educação, do planejamento - um equilíbrio entre sensibilidade e eficiência. Quando Lula fala que ela lutou contra a ditadura, a relaciona com Mandela, que foi obrigado a ir às armas e depois promoveu a pacificação de seu povo. Para encerrar, o presidente diz que ela é terna como os mineiros e intrépida como os gaúchos. É uma caracterização que tem tudo para funcionar, graças a Lula.

É VICE-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LEO BURNETT