Partidos travam briga por cargos no Estado

As legendas que apoiaram a eleição da presidente eleita Dilma Rousseff (PT) estão de olho no comando de 16 cargos do governo federal no Amazonas. Após a vitória da petista, uma guerra de bastidores começou entre os partidos da base aliada para assegurar espaço no novo governo. Nos Estados, a disputa ocorre de forma silenciosa. "Pela minha experiência, isso (definição dos cargos) vai se dar após a definição do 1.º escalão", disse o presidente estadual do PT, João Pedro.