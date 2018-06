Passa de 150 mil total de afetados pela chuva no ES

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última semana já afetaram 153.328 pessoas em 19 municípios do Estado. Segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, 14, pela Defesa Civil, do total de afetados, há 2.201 desabrigados (aqueles que perderam tudo e precisam de abrigos públicos) e 4.067 desalojados (aqueles que podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos).

Entre os municípios atingidos estão Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Bom Jesus do Norte, Marechal Floriano, Domingos Martins, São Gabriel da Palha, Apiacá, Rio Novo do Sul, Muniz Freire, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Nova Venécia, Linhares, Mimoso do Sul, Viana, Vila Velha, Cariacica e Fundão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-262 está interditada entre os quilômetros 13 e 14, por conta de alagamentos. Nos quilômetros 12, 16 e 22 houve queda de barreiras. Em todo o Espírito Santo, 5.839 edificações foram danificadas neste período de chuvas.

O governo estadual mantém o Plano Estadual de Contingência para Desastres, iniciado na última semana e criado para oferecer auxílio rápido e eficaz em situações de emergência causadas por desastre. As entidades participantes do plano disponibilizarão técnicos para as equipes de atendimento. As defesas civis municipais estão monitorando as áreas de risco.