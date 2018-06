Passageira de ônibus é presa com 4,5 quilos de cocaína em MT

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4,3 quilos de pasta base de cocaína com uma passageira de um ônibus que trafegava pela BR-070, na altura do quilômetro 33, em Barra do Garças, no Mato Grosso. De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu por volta das 11h30. O veículo seguia de Porto Velho, em Rondônia, para Brasília, no Distrito Federal. A passageira Thais Maria de Oliveira, de 29 anos, foi detida e conduzida à Delegacia da Polícia Federal em Barra do Garças. Na Rodovia Presidente Dutra, os policiais também apreenderam 4,3 quilos de crack num ônibus da viação Itapemirim, que passou por fiscalização no quilômetro 78, no município de Roseira, interior de São Paulo. A apreensão aconteceu por volta na noite de quarta-feira, quando a droga foi encontrada no bagageiro interno do veículo, numa mochila sem identificação. Além do entorpecente, 150 munições para arma de calibre 38 foram apreendidas na bolsa de viagem. Apesar de serem realizadas averiguações para identificar o proprietário não foi possível localizá-lo. Diante dos fatos, o ônibus com os suspeitos, mais os produtos apreendidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil local.