Passageiro baleado em ataque a ônibus no Rio está em coma

Um dos três passageiros atingidos durante o ataque a um ônibus na madrugada desta segunda-feira, 2, está internado em coma Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O ataque aconteceu próximo à Favela Pára-Pedro, no subúrbio do Rio. João Kléber Santos de Souza, de 21 anos, foi atingido na cabeça e está em coma. Seu estado de saúde é grave, segundo a Secretaria da Saúde. Uma adolescente de 17 anos também foi atingida. Ela foi baleada no dorso e seu estado de saúde é considerado grave. A terceira vítima é Adriana da Conceição, de 37 anos, que foi atingida por estilhaços no rosto, que causaram feridas na face. Seu estado de saúde é considerado estável.