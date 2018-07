Passageiro com celular frustra assalto a ônibus Um ladrão tentou roubar no fim da manhã os passageiros e o dinheiro do caixa de um ônibus da Viação Himalaia, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, mas teve sua ação frustrada porque um dos passageiros ligou para a Polícia Militar, sem que o bandido percebesse. O assaltante esperou o coletivo entrar na Estrada dos Romeiros para anunciar o roubo. Policiais do 20° Batalhão localizaram o ônibus, mas, ao perceber a aproximação de viaturas, o ladrão desceu e se escondeu no Cemitério das Garças. O local foi cercado e, depois de negociar com o acusado, a polícia conseguiu que se entregasse. Um revólver calibre 32 foi apreendido. O caso está sendo registrado na Delegacia Central de Santana de Parnaíba.