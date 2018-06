Passageiro é esfaqueado dentro do metrô no Rio

SÃO PAULO - Um passageiro foi esfaqueado dentro de um trem da linha 2 do metrô do Rio, na manhã desta quinta-feira, 12, nas proximidades da Estação Del Castilho. A agressão ocorreu por volta das 10h40, quando a composição seguia no sentido Botafogo.

Em nota, a empresa Metrô Rio disse que um agente de segurança tentou deter o agressor, mas também foi atingido. O suspeito foi detido por outros funcionários do metrô e encaminhado para a delegacia de Inhaúma.

O passageiro e o agente de segurança agredidos receberam os primeiros socorros no local e depois foram levados para o Hospital Quinta D'Or, acompanhados de uma assistente social da empresa.

O trem ficou parado na estação por cerca de 10 minutos. Em seguida, a circulação foi normalizada. O caso será investigado.