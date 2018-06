Passageiro é preso com cocaína no Aeroporto de Guarulhos Um brasileiro foi preso na manhã de segunda-feira, 31, pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, ao tentar embarcar para Lisboa, em Portugal, transportando 792 gramas de cocaína. Após denúncia, agentes federais chegaram ao passageiro, um carioca de 37 anos, que confessou estar transportando a droga em seu estômago, distribuída em 80 cápsulas. O acusado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos e será enquadrado no crime de tráfico internacional de entorpecentes.