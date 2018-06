Passageiro é preso com produtos sem nota fiscal em Congonhas A Polícia Federal prendeu, na noite desta quinta-feira no aeroporto de Congonhas, um passageiro que transportava produtos eletrônicos de procedência estrangeira em duas malas. O passageiro, de 25 anos, ia do Rio de Janeiro a João Pessoa, quando, ao passar pelo aparelho de raio-x, foi abordado. Dentre os aparelhos apreendidos estavam notebooks, memórias e processadores para computador e telefones celulares. O suspeito, que tinha a nota fiscal dos produtos, que pareciam falsas, foi encaminhado para Custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e responderá pelo crime de descaminho.