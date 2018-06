Passageiro tem medo de fornecer dados pessoais às companhias

Apesar de liderar os números da pesquisa referentes ao uso de smartphones, os passageiros do Brasil são os que menos aceitam fornecer dados de rastreamento às companhias aéreas e aos administradores de aeroportos: só 16%. Nos Estados Unidos, esse índice é de 33%.

O empresário Sandro Sampaio, de 40 anos, não se importa em comprar passagens pelo smartphone e usar os apps das empresas aéreas. “Mas eu não aceitaria fornecer meus dados para ninguém. Tenho receio.”

Para o vice-presidente da Sita, Mauro Pontes, a mudança desse hábito depende dos benefícios obtidos. “Apesar de ter smartphone e querer baixar cada vez mais aplicativos, o brasileiro não quer se sentir invadido. A resistência diminui à medida que ele percebe os benefícios de conceder a informação.”

A Sita está desenvolvendo para aeroportos do País transmissores de rádio que se comunicam com o smartphone via bluetooth, sem necessidade de permitir acesso a dados pessoais. Assim, o administrador do aeroporto e companhias podem mandar notificações sobre o voo, por exemplo. “O aeroporto oferece a possibilidade de rastreamento, e lojas, restaurantes e companhias podem criar o serviço que quiserem”, diz Pontes. A novidade não tem data para entrar em vigor.

Desafio. Apesar da liderança na pesquisa, ainda há quem resista em usar as novas tecnologias. “Não faço check-in pelo smartphone porque na hora pode acabar a bateria e eu posso não conseguir localizar o cartão de embarque, não sou muito expert nisso”, diz a arquiteta Kathleen Lachowski, de 61 anos.

Segundo a pesquisa, os passageiros mais interessados em serviços “self-service” - como totens de autoatendimento -, tecnologias e aplicativos são os que voam sempre, têm menos de 55 anos, viajam a negócios e usam a classe executiva.