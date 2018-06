Passageiros aguardam vôo há mais de 30 horas em Manaus O vôo JJ 8076 da TAM está atrasado há mais de 30 horas por causa de uma pane na turbina. Os 57 passageiros que seguiriam de Manaus com destino a Miami, nos Estados Unidos, tinham a promessa da empresa de embarcar no início da manhã de sábado. A reportagem tentou falar com o balcão da TAM no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, mas as atendentes informaram que não podiam dar informações. Segundo o passageiro Maurício Lima, que embarcaria na quinta-feira, 4, para uma reunião em Miami no sábado, 6, o avião taxiou duas vezes pela pista, mas nas duas ocasiões o piloto disse que não iria decolar por causa de uma pane. "Isso por duas vezes, na quinta-feira, por volta do meio-dia e na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Ou seja, era a mesma aeronave, que devem ter feito uma manutenção mais ou menos e perceberam que não tinha dado certo", afirmou. O mesmo avião veio de Recife na manhã de quinta-feira, com dez passageiros que iriam para Miami.