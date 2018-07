Passageiros depredam ônibus no centro de SP Vários usuários do transporte público quebraram os vidros de um tróleibus da Viação Capital no Terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo, por volta das 6 horas desta manhã. Segundo a assessoria de imprensa da São Paulo Transportes (SPTrans), que administra o transporte coleitvo na cidade, o coletivo, que faz a linha 2002 (Circular-Central), vinha do Terminal Bandeira e estava atrasado. Irritados, os usuários danificaram o coletivo. Durante o tumulto um dos passageiros sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela Polícia Militar. Ninguém foi preso.