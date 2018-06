Passageiros detidos com R$ 53 mil em notas falsas na Fernão

Dois passageiros de um ônibus da Viação Gontijo foram detidos, à 1h30 desta quinta-feira, 16, com R$ 53 mil em notas falsas de R$ 100 e R$ 50, após policiais rodoviários federais pararem o veículo na altura do quilômetro 8 da pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias, na cidade de Vargem, próximo da divisa com o estado mineiro.

Ao desconfiarem do nervosismo do tio e sobrinho, os policiais resolveram revistar a bagagem de mão deles. O dinheiro falso foi apreendido e teria como destino, segundo o que a polícia levantou até o momento, o comércio de Belo Horizonte. Os dois passageiros haviam embarcado o Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A dupla foi encaminhada ao plantão policial da Delegacia de Polícia Civil em Bragança Paulista, cidade vizinha.