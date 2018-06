Passageiros e PM feridos em assalto a ônibus no Rio Um tiroteio no interior de um ônibus terminou com dois passageiros e um policial militar feridos; além dos bandidos detidos, quando fugiam em outro coletivo, nesta quarta-feira, na cidade de Tanguá (RJ). O tiroteio ocorreu dentro do ônibus da Viação Macaense, na BR-101 (Rio-Campos). Ficaram feridos o soldado Orly da Costa Teixeira, 25, atingido no peito; e os passageiros Marçal Novaes Guimarães, 33, também ferido do tórax, e Jaqueline da Silva Lugão, de 27 anos, nas costas. Após terem o assalto frustrado pelo policial, Eduardo de Souza Balbino, 22, e José Adriano Soares do Nascimento, 25, saíram do ônibus da Viação Macaense e entraram em um da Viação Rio-Ita, mas acabaram presos policiais do Batalhão de Itaboraí, no distrito de Engenho Velho. A dupla foi indiciada pelas tentativas de assalto e homicídio, na Delegacia de Itaboraí. Segundo a Globo News, Marçal e Jaqueline foram levados em estado grave para o Hospital Universitário Antonio Pedro; o policial está no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.