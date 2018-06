Passageiros ficam à deriva na travessia Paquetá-Rio Cerca de 300 pessoas ficaram à deriva depois que uma barca quebrou na travessia Paquetá-Rio, no Rio de Janeiro. Segundo passageiros, a embarcação já saiu com defeito do Rio; 20 minutos depois de sair de Paquetá, uma peça quebrou e a casa de máquinas começou a encher de água. Por conta do acidente, foram enviadas duas embarcações para resgatar os passageiros. Alguns deles, mais exaltados, arrancaram os coletes salva-vidas e os lançaram no mar. Os passageiros disseram que vão processar o consórcio Barcas S/A, empresa que opera as barcas.