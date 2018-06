Passageiros passam três horas dentro de avião em Cumbica

SÃO PAULO - Os passageiros do voo 3502 da TAM, da capital paulista com destino a Recife, ficaram cerca de três horas dentro do avião no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, aguardando decolagem. A aeronave deveria ter decolado às 13h15 desta quarta-feira, 8, mas um problema com o reposicionamento da tripulação fez com que o voo só fosse liberado às 16h16.

A TAM informou, através de nota, que o problema foi consequência dos atrasos e cancelamentos em toda a malha aérea da companhia após a interrupção das operações em diversos aeroportos onde opera, como Guarulhos, Congonhas, Viracopos e Ribeirão Preto.

Ao todo, 28 voos da companhia tiveram pouso transferido para outros aeroportos e 19 foram cancelados apenas durante a noite de ontem.

A companhia lamentou os transtornos e afirmou que está prestando a assistência necessária aos passageiros afetados pelos atrasos ou cancelamentos.