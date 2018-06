Passageiros são presos com droga em Guarulhos Três brasileiros, duas mulheres e um homem, foram presos na tarde de quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Guarulhos tentando transportar para Madri, na Espanha, cocaína dentro de cápsulas no estômago. Os policiais federais desconfiaram do aparente nervosismo dos passageiros e decidiram abordá-los. Após entrevista, os três confessaram que transportavam as cápsulas com entorpecente no estômago. Além disso foi encontrado em poder de uma das presas mais 1,210 quilos de cocaína.