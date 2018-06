Passageiros tentam embarcar para EUA após 2 voos frustrados

Os 190 passageiros que tentam há dois dias embarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio, para Charlotte, nos Estados Unidos, partem no final da tarde desta sexta-feira, 12, em um avião da US Airways. Uma aeronave da empresa teve que retornar duas vezes nesta semana para o Galeão em razão de um problema técnico no ar condicionado.

O primeiro voo decolou às 22h55 de quarta-feira, 10, mas apresentou problemas técnicos e retornou para o aeroporto depois de 30 minutos. Na quinta-feira, 11, o mesmo avião decolou do Galeão às 16h30 e novamente teve que voltar após apresentar o mesmo problema.

Segundo o gerente de vendas da empresa no Brasil, Rogério Schaffer, os passageiros estavam sendo acomodados por volta das 16h30 em um avião vindo dos EUA.