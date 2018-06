Passagem de ônibus em SP será R$ 2,30 a partir do dia 25 A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai reajustar a tarifa de ônibus de R$ 2,00 para R$ 2,30, o que equivale a um aumento de 15%. O aumento passa a valer a partir do dia 25 de novembro. Segundo comunicado que enviou à Câmara Municipal, a Prefeitura está propondo o mesmo reajuste de R$ 0,30 para o Bilhete Único Integrado (ônibus, metrô e trens). De acordo com informações da assessoria da Prefeitura, as projeções apresentadas pela Secretaria de Transportes apontavam para a necessidade de um reajuste de 33,5% "para atingir o equilíbrio do sistema". "Isso elevaria a tarifa para R$ 2,67. O prefeito Gilberto Kassab optou pelo reajuste de 15%, para reduzir o impacto para os usuários", afirmou nota enviada à imprensa. A Prefeitura informou que, com o reajuste, o custo médio da viagem de ônibus para o usuário do Bilhete Único seguirá sendo inferior ao da maior parte das outras capitais brasileiras, onde a tarifa dá direito a apenas uma viagem.