Passagem de trem e metrô aumentam no Rio

RIO - As passagens de trens e metrô do Rio de Janeiro ficaram mais caras neste domingo, 18. O trem, administrado pela concessionária SuperVia, passou a custar R$ 3,20 (aumento de 10,3%). Já o metrô, administrado pela empresa MetrôRio, agora custa R$ 3,50 (reajuste de 9,3%). As mudanças foram autorizadas pela Agência Reguladora de Transportes do Estado do Rio (Agetransp) em março.

Para os usuários do Bilhete Único estadual (cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o Estado), o valor das passagens foi mantido: R$ 2,90 para usuários de trens e R$ 3,20 para passageiros do metrô. O valor máximo para integração é de R$ 5,25, com duração de até três horas. A diferença é paga pelo governo estadual.