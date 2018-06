Passagens da região metropolitana de Porto Alegre estão mais caras

PORTO ALEGRE - As tarifas do transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana de Porto Alegre estão mais caras a partir desta segunda-feira, 14. O reajuste anual de 6,15% foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) na semana passada e considerou a variação do custo dos insumos e dos salários dos empregados das transportadoras.

Pela nova tabela de preços, os deslocamentos mais caros custam R$ 13,15, para Santo Antônio da Patrulha, a 73 quilômetros da capital gaúcha, e R$ 12,70, para Parobé, a 70 quilômetros. Os mais baratos custam R$ 2,75, para Esteio, a 17 quilômetros de Porto Alegre, e R$ 3,15, para Alvorada, a 25 quilômetros.

O transporte de passageiros entre Porto Alegre e cidades da região metropolitana é feito por 26 linhas de ônibus.