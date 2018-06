Passagens de ônibus interestaduais serão reajustadas em 2%

SÃO PAULO- As passagens de ônibus interestaduais e internacionais de longa distância serão reajustadas em 2,134%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou nesta sexta-feira, 25, que autorizou o reajuste, por meio da Resolução 3.538, publicada no Diário Oficial da União, que passará a valer a partir do dia 1º de julho.

O aumento não se aplica ao serviço rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros (até 75 km), que será concedido em julho.

Segundo a agência, o valor das passagens é calculado conforme a distância da linha, o tipo de pavimento da rodovia e o serviço oferecido pela empresa (convencional, executivo, semileito ou leito).

Também são levados em conta a tarifa de embarque específica do terminal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual incidente sobre a tarifa e o rateio do pedágio, quando houver, por passageiro.

Os itens de custo, como o combustível, as peças e os lubrificantes, são reajustados de acordo com índices de inflação setoriais.