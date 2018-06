Passagens especiais para o Réveillon do Rio estão esgotadas

SÃO PAULO - Todos os 141,5 mil cartões especiais de embarque do MetrôRio para o Réveillon estão esgotados. No início da tarde desta sexta-feira, 30, as bilheterias das estações Central, Carioca e Largo do Machado comercializaram os últimos cartões disponíveis.

Ainda há disponibilidade de 3.059 bilhetes especiais de gratuidade para pessoas com deficiência e maiores de 65 anos, que podem ser retirados nas estações Central, Carioca e Largo do Machado, até às 20h de hoje. No sábado, 31, o atendimento será das 8h às 19h.

A operação de embarques com horário marcado irá facilitar o transporte do público que irá participar do Réveillon de Copacabana, evento que reunirá aproximadamente dois milhões de pessoas neste ano.

Para facilitar o retorno do público, o MetrôRio orienta aos usuários que o embarque na volta para casa seja feito pelas estações Siqueira Campos, Cantagalo e Ipanema/General Osório, que têm movimento bem menor do que a Estação Cardeal Arcoverde.