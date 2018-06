Passaporte com chip começa a ser emitido em Brasília e Goiânia

SÃO PAULO - As cidades de Brasília e Goiânia foram escolhidas pela Polícia Federal para a implantação do projeto piloto do novo passaporte com chip eletrônico, também conhecido como E-Passaporte, já adotado por países da União Europeia, além do Japão, Austrália e Estados Unidos.

A cor azul, padronizada para países do Mercosul, será mantida no novo passaporte, que terá um símbolo na capa indicando a presença do chip, que será inserido na contracapa, não ficando exposto. A leitura será feita por radiofrequência e a página com informações do passageiro ainda será enrijecida.

A emissão em caráter experimental começou na última quarta-feira, 8, em Goiânia. Ainda não há informação sobre quantos passaportes do novo modelo já foram emitidos, segundo a PF, que salienta que o lançamento do novo modelo não invalida os anteriores ainda vigentes.

O novo documento de viagem vai armazenar mais dados e terá fácil leitura no controle migratório. Constarão no chip informações do portador que estão impressos na zona de leitura mecânica da caderneta (MRZ), foto digitalizada e impressões digitais.

Nesse projeto piloto, o novo passaporte passará por avaliações em vários aspectos, tanto nos procedimentos quanto nos sistemas, para depois ser lançado oficialmente em todo o País.

Atualmente a taxa para confecção do novo passaporte é de R$ 156,07. Para preencher o requerimento e obter outras informações o cidadão deve acessar o site da Polícia Federal e clicar no link "Requerer passaporte".