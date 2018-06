Passaporte novo atrasa a viagem de crianças O novo modelo de passaporte comum brasileiro, na cor azul, e o período de férias escolares provocaram filas anteontem nas plataformas de embarque internacional do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), como o documento não identifica a filiação do passageiro, os menores que viajavam desacompanhados tiveram problemas no embarque, pois além do passaporte e da autorização dos responsáveis, autenticada em cartório, a Polícia Federal precisou checar a paternidade dos pequenos turistas - por meio de certidões de nascimento ou documento de identidade. A Superintendência da PF alega que as filas não podem ser justificadas apenas pela falta da informação no passaporte. A exigência da autorização e da cédula de identidade ou certidão de nascimento não é novidade. Mas problemas de embarque de menores em viagens internacionais com o antigo documento, na cor verde-oliva, que trazia o nome dos pais, não eram tão frequentes, segundo a Infraero. A PF alega apenas que a filiação e outras informações, que não estão impressas no documento atual, podem ser acessadas via sistema informatizado, em caso de necessidade, pelos policiais. Também não há previsão de alterações no passaporte azul. A Infraero também atribui as filas na quinta-feira passada ao horário de "pico" dos embarques internacionais - das 17h às 23h - e à alta temporada de viagens turísticas. O novo modelo de passaporte começou a ser emitido em dezembro de 2006. Além da mudança de cor, padrão estabelecido pelo Mercosul, o documento traz 16 novidades tecnológicas que dificultam a falsificação. Entre elas: código de barras bidimensional, papel com fio de segurança, marca d?água e papel reativo a produtos químicos , entre outras. O custo de emissão também foi alterado e passou de R$ 89,10 para R$ 150. ICAO Por se enquadrar nas normas de segurança estabelecidas pela Organização de Aviação Civil Internacional (Icao, na sigla em inglês), o passaporte azul tem maior aceitação fora do País. O prazo de validade do documento continua de cinco anos, mas, segundo a Polícia Federal, o passaporte verde-oliva ainda é aceito e só precisará ser substituído quando o prazo de validade expirar.