Passarela danificada é substituída na Anhangüera Foi substituída, às 3h desta madrugada, a passarela existente na altura do quilômetro 17 da Rodovia Anhangüera, na divisa entre a capital e Osasco. O trabalho de reinstalação começou por volta das 23h de quarta-feira e terminou quatro horas depois. Durante os trabalhos, a pista sentido interior/capital ficou totalmente interditada entre os quilômetros 18 e 16, obrigando o motorista a utilizar uma via marginal. Quem seguia no sentido capital/interior não teve de fazer desvios, mas seguiu viagem naquele trecho somente através de comboios organizados pela Polícia Rodoviária Federal, pois técnicos reinstalavam outra viga de sustentação. Essa passarela provisória, feita de ferro e madeira, substitui a passarela danificada no dia em 23 de outubro. Na ocasião, o motorista de um caminhão-pipa da empresa Santo Elias dormiu ao volante, atravessou a defensa lateral da pista e atingiu a pilastra de sustentação da passarela. Mesmo sendo provisória, a nova passarela oferece a mesma segurança, com telas de proteção e iluminação. A liberação para os pedestres deveria ocorrer na manhã desta quinta-feira.