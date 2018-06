Passarela desaba parcialmente na Avenida Brasil, no Rio

SÃO PAULO - Uma passarela desabou parcialmente na noite de domingo, após um caminhão que transportava um trator ficar preso na estrutura. O acidente aconteceu na pista central da Avenida Brasil, em Bonsucesso, no subúrbio do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET), na manhã desta segunda-feira, 25, a pista foi completamente liberada.

Apesar da liberação ao tráfego, a passarela 10 segue interditada para passagem de pedestres. Quem quiser atravessar a Avenida Brasil no local deverá utilizar a passarela 9, que fica a aproximadamente 300 metros da 10, no sentido Centro, ou a 11, em Ramos, a 700 metros no sentido Zona Oeste da via.

Durante a madrugada, veículos que trafegavam pela pista central da Avenida Brasil, no sentido zona oeste, foram desviados para a pista lateral da via. A RioÔnibus também desviou o itinerário dos ônibus. Na altura da Passarela 9, estes ônibus foram desviados para a pista lateral da via.