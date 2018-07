Passeata cobra solução para desaparecimento de estudante no Rio Uma passeata que reuniu cerca de 50 pessoas na Barra da Tijuca (zona oeste) chamou atenção para o desaparecimento da estudante Renata Nascimento de Lucena Gonçalves, 22 anos, ocorrido há seis dias. A mãe dela, a jornalista Regina Gonçalves, reclamou da atuação da polícia e pediu mais rigor na investigação. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Regina viu a filha pela última vez na noite do dia 28 de abril, ao deixá-la, às 18 horas, na esquina da Escola Estadual Vicente Januzzi, na Barra. Renata é surda. ?Embora tenha leitura labial, é complicado, pois muitas pessoas não entendem?, disse a jornalista. Ela afirmou que está fazendo o trabalho da polícia. ?Tudo depende de ofício. E a polícia só vai checar a informação quando tem viatura. Isso não pode. Se a gente não gritar agora, amanhã podem estar seqüestrando a filha do secretário de Segurança Pública?, protestou. Desde o desaparecimento da filha, Regina recebeu três telefonemas dando pistas sobre o paradeiro da estudante. No último, foi pedido um resgate de R$ 100, mas a jornalista disse acreditar ter sido trote, já que espalhou cartazes em várias partes da cidade com a foto e um telefone de contato. ?Já ligaram dizendo que ela estava em Pedra de Guaratiba e em Friburgo, mas as informações não se confirmaram?, contou. Outra passeata vai sair do Instituto Nacional de Educação des Surdos, em Laranjeiras. ?Vamos até ao Palácio do Governo pedir ajuda da governadora?, disse Regina.