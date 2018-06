Passeata em defesa da paz acaba em tumulto no Rio Tumulto entre fãs da apresentadora Xuxa e muito empurra-empurra acabaram marcando hoje o ato contra a violência Paz é Mais. Cerca de 20 mil pessoas foram às ruas participar da caminhada em Ipanema, que contou com a presença da governadora Benedita da Silva (PT). Duas horas antes e a dois quilômetros do local, um tiroteio entre três assaltantes e policiais matou dois homens e provocou pânico em Copacabana. A luta pelo fim da violência ficou em segundo plano no ato. Os participantes pareciam mais preocupados em ganhar camisetas do Movimento Paz é Mais ou em ver Xuxa. O tumulto começou cedo, durante um ato ecumênico no Arpoador. A PM foi chamada para conter a multidão, revoltada com o fim da distribuição de camisetas. "É um absurdo prometerem e não entregarem", reclamou a atendente Mariana Dias. O empurra-empurra aumentou quando Xuxa tentou deixar o palco do ato ecumênico para seguir na caminhada. O fraco esquema de segurança permitiu que ela fosse encurralada pelos fãs - adultos, na maioria -, que queriam tocá-la. Nervosa, Xuxa chorou ao não conseguir chegar ao carro e ver crianças sendo empurradas. "Está uma confusão muito grande." A apresentadora olhava apavorada para crianças chorando no colo dos pais, assustadas com o tumulto que se criou em volta de seu carro. Um bebê, cujo carrinho era empurrado para baixo de um carro, foi retirado da confusão pelo vencedor do Big Brother Brasil, Kleber. Xuxa desistiu da caminhada. A saída dela esvaziou o ato. Uma pomba solta pelos organizadores não voou. A governadora disse que participava do ato como cidadã, "que também clama pelo fim da violência". "Em um mês, não dá para resolver os problemas de muitas décadas", disse Benedita. Tiroteio No incidente em Copacabana, morreram um suposto assaltante, Eduardo Câmara de Oliveira, o Dudu, de 19 anos, e o policial militar Reginaldo Feliciano da Silva, de 31 anos. O tiroteio começou depois que o rapaz, Luís Henrique Santana e Marcelo Gonçalves foram descobertos por policiais, depois de supostamente terem assaltado uma loja no Shopping Sampaio. Dudu morreu no local e o policial foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul, onde também veio a morrer. Os dois homens tentaram fugir, mas acabaram presos.