Passeata reúne 1,5 mil pessoas em São Paulo Cerca de 1,5 mil pessoas seguem em passeata pela Avenida Paulista em direção ao Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na zona oeste de São Paulo. Integram o movimento militantes de partidos políticos como o PT, PC do B e PSTU, além de representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), dos Sem-Teto e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Antes do início da passeata, os manifestantes participaram de uma missa na Igreja da Consolação, na região central da cidade, como parte dos eventos do Dia do Trabalho.