Passeio incluiu a sala de controle do Metrô Um roteiro divertido para crianças e adultos acaba de ser incluído no cardápio de passeios do metrô. Visita-se a Catedral da Sé, o Corpo de Bombeiros, o Centro Cultural São Paulo e depois o Centro Operacional de Controle do Metrô, de onde toda a rede é monitorada. Na Estação Sé, às 9 e 14 horas. Custa dois bilhetes de metrô.