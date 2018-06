Passeio mostra SP iluminada A partir do dia 8, a Prefeitura de São Paulo oferecerá dois roteiros para a apreciação da decoração de Natal pela cidade. O Natal Iluminado acontece à noite e leva os visitantes para ver os pontos mais enfeitados nas regiões da Avenida Paulista, dos Jardins e do Ibirapuera. O passeio custa R$ 8 por pessoa. As saídas ocorrem a partir das 19h30. De dia, o roteiro Tutismetrô de Natal utilizará o transporte subterrâneo para levar os turistas para visitar presépios na Paulista e no Largo do São Francisco. O custo é o dos bilhetes (R$ 2,30 cada).