Passos vibrantes do Grupo Corpo no Alfa Prestigiada companhia mineira, o Grupo Corpo apresenta Imã, coreografia sobre os contrastes das relações humanas. O espetáculo, que conta com 19 bailarinos, é muito mais leve, com poucos passos no chão, e vibrante que o anterior, Breu. Teatro Alfa, Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro; tel.: 5693-4000; às 18h; a partir de R$ 40.