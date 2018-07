Pastor e policiais tentam dissuadir suicida em viaduto O pastor Samuel, da Igreja Metodista, está tentando, ao lado de policiais militares e soldados do Corpo de Bombeiros, dissuadir um homem que ameaça pular do Viaduto Pedroso, sobre a Avenida 23 de Maio, em São Paulo. De acordo com integrantes da comunidade da Igreja Metodista, o homem, do qual só se conhece o primeiro nome, Nivaldo, fazia parte do grupo de desempregados assistidos pelos metodistas, que têm um centro de assistência instalado no viaduto. Os que o conhecem dizem que ele nunca apresentou sinais anteriores de qualquer tipo de desequilíbrio mental. Nivaldo afirmou para os policiais que quer se matar porque "está desempregado e desesperado". O viaduto continua isolado e o trânsito foi desviado em uma das pistas da 23 de Maio. Nivaldo está aboletado em uma pilastra que fica logo abaixo do gradil do viaduto, num ponto de difícil acesso para equipes de resgate.