Pastorinhos de Fátima podem ser declarados santos no dia 13 de maio

A postuladora da causa da canonização de Francisco Marto e Jacinta Marto, irmã Ângela Coelho, que é médica, admitiu nesta quinta-feira, 23, por telefone ao Estado que os dois partorinhos poderão ser declarados santos no dia 13 de maio, em Fátima, se o papa Francisco quiser.

"Está tudo preparado, depende só da decisão do papa", disse a postuladora, horas depois de o Vaticano ter anunciado que Francisco autorizou a Congregação para as Causas dos Santos publicar o decreto de reconhecimento do milagre necessário para a canonização.

O miraculado, ou beneficiário do milagre, é uma criança brasileira, cuja identidade Ângela Coelho não revelou, alegando que, por enquanto, nada mais pode adiantar a respeito. Recentemente, ela comentou que (o milagre) "é bonito por isto mesmo: duas crianças cuidam de uma criança".

Francisco morreu em 1919 com 11 anos, e Jacinta em 1920, com 10 anos, pouco depois das aparições de Fátima, de 1917, quando diziam ter visto a Virgem Maria. A terceira vidente, sua prima Lúcia Santos, foi freira carmelita e morreu em 2005, aos 98 anos de idade. Irmã Lúcia já foi beatificada e também deverá se declarada santa.

A data da cerimônia de canonização de Francisco e Jacinta será anunciada em abril, duas ou três semanas antes de Francisco viajar a Fátima para a comemoração do centenário das aparições. O papa passará menos de 24 horas em Portugal e irá somente a Fátima. Acompanhará a procissão das velas e rezará o terço com os peregrinos na noite do dia 12 de maio e celebrará missa no pátio do Santuário dia 14. Depois, almoçará com os bispos português e voará de volta a Roma.