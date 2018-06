Patinadora norte-americana sofre tentativa de estupro no RS

PORTO ALEGRE - Uma patinadora norte-americana, do elenco de "Disney on Ice: Passaporte para a Aventura", sofreu tentativa de estupro durante a temporada do espetáculo em Porto Alegre, na semana passada. A vítima reagiu e conseguiu evitar que o ato fosse consumado. A Polícia Civil de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana da capital gaúcha, abriu inquérito para tentar identificar o agressor. A patinadora, que não teve o nome divulgado, voltou para os Estados Unidos neste domingo, 27.

O caso ocorreu na noite de quinta-feira, 24. Ao sair de uma casa noturna do bairro Independência, na região central de Porto Alegre, a norte-americana pediu que um motorista a levasse ao hotel onde a equipe estava hospedada. A polícia não informou se o transporte foi feito por táxi, outro tipo de veículo de prestação de serviço ou por alguém que ofereceu carona.

Em vez de levar a passageira ao destino solicitado, o condutor foi para Eldorado do Sul, onde tentou praticar o abuso sexual. A patinadora resistiu, entrou em luta corporal e conseguiu se desvencilhar do agressor, que fugiu do local.

Com algumas escoriações pelo corpo, a artista pediu ajuda de moradores de casas próximas e foi resgatada pela Brigada Militar. O delegado Alencar Carraro, de Eldorado do Sul, tomou depoimento da artista, colheu imagens de câmeras de segurança e vai continuar ouvindo testemunhas para esclarecer o caso.

"Infelizmente temos tido outros casos como esse", lamentou o policial. Na mesma noite de quinta-feira, outra ocorrência de tentativa de estupro foi registrada na delegacia da cidade, que tem 34 mil habitantes e fica a dez quilômetros do centro de Porto Alegre.