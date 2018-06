Pátio de aviões de Congonhas é apertado, dizem controladores Pressionados pela deputada federal Solange Amaral (DEM-RJ), os controladores de vôo que depõem à CPI da Crise Aérea reconheceram, nesta quinta-feira, reconheceram que o pátio de aviões do Aeroporto de Congonhas é pequeno. "São apenas 25 vagas para mais de 604 pousos e decolagens por dia", disse o terceiro-sargento Celso Domingos Alves Júnior, responsável pelo contato com o avião no dia do acidente.