PÁTIO HIGIENÓPOLIS: tipo clássico Cabeça: o shopping vai ampliar a sua estrutura para atrações culturais. Pernas: escadas rolantes que não são contínuas obrigam você a andar Conservador e sofisticado. Estes dois adjetivos combinam bem com o único shopping center do bairro de Higienópolis. Consagrado como ponto de encontro pelos moradores da região (e com uma estrutura cada vez melhor de restaurantes e cafés), o Shopping Pátio Higienópolis chama a atenção pela arquitetura e charme de ar europeu. Na sua área externa, palmeiras e bancos espalhados em frente à portaria dão ao visitante a sensação de adentrar um centro comercial especial - e parece ser assim que o público do shopping gosta de ser visto. Uma placa informa que os cachorros (muito numerosos no bairro) são bem-vindos, contanto que não apareçam na praça de alimentação ou nos elevadores. Há, porém, apenas um pet shop no local. Algumas falhas: o Pátio Higienópolis não tem nenhuma lan house e apenas um estabelecimento promove alguma diversão para as crianças. Em compensação, na alameda de serviços há um armarinho que encanta os visitantes. Fundação: 18/10/1999 Área: 276.816m2 Lojas: 245 Salas de cinema: 6 Vagas: 1.350 Estacionamento: R$ 6 (2 horas) Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2300. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.patiohigienopolis.com.br Por aqui ou por ali? Nas duas entradas do Shopping Pátio Higienópolis há balcões de informação com simpáticas e solícitas atendentes bilíngues. É bom se informar por lá, pois andar por seus corredores não é necessariamente fácil: as escadas rolantes não são contínuas, o que obriga o visitante desorientado a apelar a todo momento aos seguranças que ficam nos corredores para achar o caminho certo. Um vendedor não sabia informar à reportagem como chegar à loja Tok Stok. "As escadas rolantes sempre mudam de direção", alegou. O bom é que se perder pelos corredores agradáveis desse shopping pode ser uma aventura muito prazerosa. Comer, ler, viver As novidades mais recentes do Pátio Higienópolis foram a abertura, nos últimos meses, da livraria Saraiva Megastore e do Bar des Arts. Um dos acessos do restaurante, cuja cozinha é comandada pelo chef Giancarlo Bolla, é pela livraria. Sua decoração ostenta, em uma das paredes, um belíssimo painel de autoria do artista plástico Deja. Já a livraria é mais uma opção cultural do local, que já tem um teatro com boa programação. Arrumadeira de luxo Uma governanta circula pelos corredores do shopping para garantir que tudo esteja sempre limpo e organizado. Arranjos de flores desarrumados, papéis no chão - nada escapa ao olhar de Érika Kariya. Ela também ouve as reclamações dos clientes e procura resolver suas queixas. Sua tarefa é manter o shopping um lugar agradável. Sem assadura O fraldário do shopping passou por uma reforma e está caprichadíssimo: cheiroso e com todos aqueles itens necessários na hora de trocar o bebê. Tudo Maior Em obras O shopping começou um processo de expansão neste ano. As obras ficam em um terreno na esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Albuquerque Lins. No local, há uma casa tombada que será restaurada pelo grupo responsável pelo empreendimento. Ainda não há um projeto definido. A ideia é ampliar a estrutura para atrações culturais, criando uma área que poderá incluir restaurantes, cinemas e até mais um teatro. Para todas Quando se está muito acima do peso, nem sempre é agradável ir às compras. Afinal, a numeração das lojas não costuma ter uma amplitude generosa - e as roupas acabam ficando sempre apertadas. A Franlly resolve o problema: a loja tem roupas que vão até o tamanho 52. Para as gordinhas, é um alívio.