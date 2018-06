PÁTIO PAULISTA: ajeitando a casa Caos: o shopping está em meio a reformas de expansão. Calmaria: o espaço para crianças tem monitores que cuidam do seu filho Engravatados, famílias, crianças e estudantes das imediações tentam conviver bem com os tapumes dos corredores, afinal as obras de expansão do Pátio Paulista são por uma boa causa. Sete salas de cinema em formato stadium e três novos restaurantes estarão funcionando depois que a segunda fase da reforma for concluída. A previsão de entrega era para o final do ano passado, mas houve atraso. Será preciso aguardar mais um pouco para aproveitar as melhorias. No ano passado, a Calvin Klein e mais 12 lojas chegaram ao local - que já tinha as âncoras Zara, Camicado e Fast Shop, além da megastore da Saraiva. Em 2010, deve acontecer a construção de um teatro e a ampliação do estacionamento. Poderiam também aumentar o número de lugares na praça de alimentação (são pouco mais que 500). É difícil, na hora do almoço, encontrar um lugar para sentar. Outro problema: na área dos cinemas, as obras não são tão discretas. É possível acompanhar a construção de uma parede de tijolos, ao lado de tapumes enormes. Dá uma sensação desagradável. Fundação: 13/11/1989 Área: 78.105m2 Lojas: 217 Salas de cinema: 2 Vagas: 1.050 Estacionamento: R$ 6 (2 horas) R. Treze de Maio, 1.947, Bela Vista, 3191-1100. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.shoppingpaulista.com.br Sem identidade Por conta da reforma, a aparência dos corredores varia muito entre um andar e outro do shopping. No piso Maestro Cardim, as lojas têm um perfil mais popular. Já no piso da praça de alimentação tudo é bem-sinalizado - e o shopping ganha um ar mais sofisticado. Hora do recreio No Pátio da Criança, há uma brinquedoteca, oficinas de arte e outros passatempos. Você pode fazer compras com tranquilidade: seus pimpolhos ficam com um monitor. Posso ajudar? O atendente de plantão do SAC responde às questões com delicadeza e pede desculpas pelo transtorno. Se após a reforma tudo funcionar como este serviço, será ótimo.